Бойцы ССО уничтожили вражеский БТР и личный состав оккупантов

Бойцы Сил специальных операций уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во вражеском тылу на южном направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

"Работа во вражеском тылу продолжается! На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию.

Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты.

После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу".

В сообщении не указывается дата и точное место операции.