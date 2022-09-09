ГУР: в результате действий ВСУ российский 237-й полк прекратил существование

В результате эффективных действий Вооруженных сил Украины по уничтожению российских захватчиков 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии России прекратил свое существование, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, все военнослужащие погибли или получили ранения, значительная часть из выживших в крайне тяжелом состоянии.

Разведка также сообщила, что находящиеся в Харьковской области российские военные 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи.

На Днепропетровском направлении армия РФ пытается удержать позиции. У россиян даже есть подкрепление, но большинству "новобранцев" – 55-60 лет, отмечают в ГУР.