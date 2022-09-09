Белый дом: США помогут Европе нарастить запасы природного газа к зиме

Соединенные Штаты намерены помочь Европе нарастить запасы природного газа к зиме и диверсифицировать источники энергоресурсов в дальнейшем, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает пресс-брифинг.

"Соединенные Штаты будут плотно взаимодействовать с союзниками, чтобы попытаться помочь Европе с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее" , - отметила Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

Напомним также, что Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.