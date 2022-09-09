Украина разработала концепцию государственной санкционной политики

В Украине была разработана концепция государственной санкционной политики, которая определяет системный и стратегический подход к введению санкций – теперь ее должен утвердить СНБО, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Концепция определяет, в частности, государственную политику по санкциям против лиц, причастных к решению войны РФ против Украины и созданию угроз национальной безопасности.

Документ разработан и утвержден в пятницу межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики, возглавляемую первым вице-премьером - министеркой экономики Юлией Свириденко.

"До сих пор санкционная политика Украины строилась преимущественно на оперативном реагировании на вызовы. Что тоже правильно и нужно. Но санкции могут давать больший эффект при системном подходе путем среднесрочного и долгосрочного планирования" , – комментирует Свириденко.

Она отметила, что санкции являются также инструментом предупреждения, и должны стать наиболее действенным инструментом влияния на иностранные государства, юридических и физических лиц, которые причастны к войне против Украины, наносят ущерб национальным интересам и несут угрозу национальной безопасности.

Проект концепции будет направлен на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны для утверждения, решение в дальнейшем будет введено в действие указом президента.

Напоминаем:

Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики была создана решением правительства 30 августа. В ее состав входят представители ряда министерств, Офиса президента, СНБО, правоохранительных, разведывательных и других государственных органов и ведомств.