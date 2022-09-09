Воздушные силы: ударная авиация уничтожает ПВО оккупантов ракетами HARM

Активно участвует в поддержки украинских сил во время контрнаступления. ПРО оккупантов уничтожается с помощью американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщает Новое время.

Об этом сообщил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Авиация активно участвует в поддержке наших наземных войск. Наносит удары по наземным целям, наносит удары по средствам ПВО противника американскими ракетами HARM" , — сказал он.

Игнат добавил, что американские ракеты помогают ударной авиации Украины, штурмовикам Су-25 и бомбардировщикам Су-24М, которые сбрасывают «тонны боеприпасов на головы оккупантов».

"При поддержке артиллерии, других сил и средств Сухопутные войска могут увереннее себя чувствовать, продвигаясь на направлениях, где сейчас идут освободительные бои за нашу землю" , — сообщил спикер.

Игнат напомнил, что за последние несколько дней ВСУ уничтожили вражеские ЗРК Тор, С-300, Бук-1, Бук-2 и т. д.

О передаче данных ракет ВСУ стало известно 9 августа. Они также входят в пакет военной помощи на $ 675 млн, о котором США объявили 8 сентября.

Игнат подтверждал, что защитники Украины используют ракеты HARM на истребителях МиГ-29.