Король Чарльз в первый день правления выступил с посланием к нации

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз (Карл III) в пятницу, 9 сентября, выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери, сообщает Новое время.

Наследник престола заявил, что королева Елизавета II была источником вдохновения и примером для него и всей королевской семьи, а смерть Ее Величества глубоко оплакивается. Он сказал, что «любовь, восхищение и уважение», которые вызывала королева, стали отличительной чертой ее правления, и монарх «сочетала эти качества с теплотой, юмором и безошибочной способностью всегда видеть в людях лучшее».

Карл III возобновил обещание всю жизнь служить своему народу, как и его мать, и подчеркнул, что будет поддерживать конституционные принципы, «лежащие в основе нашей нации». Он сказал, что, когда королева взошла на престол 70 лет назад, Британия и мир еще переживали лишения и последствия Второй мировой войны.

"За последние 70 лет мы наблюдали, как в нашем обществе соединяются множество культур и религий. Государственные институты тоже изменились. Но, несмотря на все изменения и вызовы, наша нация и большая семья королевств [Содружества], чьими талантами, традициями и достижениями я так невыразимо горжусь, процветали. Наши ценности остались и должны оставаться неизменными" , — заявил Карл III.

Он также сказал, что, когда приступит к своим обязанностям монарха, его жизнь изменится и он больше не сможет уделять так много времени благотворительности, но что эта работа будет продолжаться «в надежных руках других». Король объявил, что его сын и наследник принц Уильям получает титул принца Уэльского. Карл III также упомянул принца Гарри и Меган Маркл, которые «продолжают строить свою жизнь за границей», и выразил им свою любовь.﻿

Новый король добавил, что рассчитывает на любящую поддержку своей супруги, королевы-консорта Камиллы, и закончил речь личным обращением к «дорогой маме»:

«Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы…».

Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим врачи выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья, и в Балморал направились члены королевской семьи. Рядом с королевой были принц Чарльз и принцесса Анна, которые в этот день находились в Шотландии.

Карл III будет официально провозглашен следующим британским сувереном 10 сентября, коронация, вероятно, состоится через несколько месяцев.