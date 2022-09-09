Госдеп: США работают над введением новых санкций против России

Соединенные Штаты работают над введением новых санкций против России в связи с вторжением в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава отдела координации санкций в Госдепе США Джим О'Брайен, говорит его видеоконференция.

"США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России из-за развязанной войны в Украине" , - подчеркнул О'Брайен.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций. Несколько месяцев эксперты оценивали истинное влияние экономической изоляции России и выяснили, что РФ ожидает более длительная и глубокая рецессия.

Также мы писали, что австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями. Среди самых известных – "Газпром", РЖД, КамАЗ и другие.