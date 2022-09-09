Президент Латвии призвал к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Латвии поддерживают начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Латвии Эгилс Левитс сказал на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Украина не только политически и культурно является членом европейской семьи, но принадлежит также к Европейскому союзу, поскольку это союз свободных демократических стран.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы идти дальше по этому пути и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС" , — сказал Левитс.

Напомним, Украина настроена до конца года выполнить все 7 условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли с визитом в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.