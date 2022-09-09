Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского в конце 198-го дня войны.

"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают...

В настоящее время Вооруженные силы освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.

Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.

Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле".