Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей освобожденных населенных пунктов пока не возвращаться до распоряжений военных, сообщает Новое время.

У себя в Telegram-канале в пятницу, 9 сентября, Синегубов рассказал, что российские оккупанты оставили после себя разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора, а в большинстве сел нет электрики и газа. В ближайшее время их собираются восстанавливать и привозить гуманитарную помощь.

"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями. Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации" , — написал он.

Синегубов подчеркнул, что в первую очередь освобожденные населенные пункты нужно разминировать и зачистить — этим уже начали заниматься полиция и ГСЧС:

«Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных».

Глава ОВА добавил, что местные жители рассказывают о многих преступлениях оккупантов и активно сотрудничают с правоохранителями. 9 сентября был задержан глава одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с агрессором.

Госбюро расследований 9 сентября сообщило, что начинает проводить фильтрационные мероприятия в освобожденной Балаклее Харьковской области с целью поиска коллаборантов.

В вечернем обращении 8 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Глава государства также опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины над Балаклеей.

9 сентября в Нацгвардии также подтвердили освобождение от российских оккупантов села Волохов Яр в Харьковской области.

Ранее в Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км. Вечером 9 сентября президент Украины сообщил, что в Харьковской области освобождены и взяты под контроль ВСУ более 30 населенных пунктов.