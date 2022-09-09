Подоляк посоветовал оккупантам повторить правила безопасной сдачи в плен

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским оккупантам повторить правила безопасной сдачи в плен на фоне контрнаступления ВСУ, сообщает Новое время.

"Российским военным пора выучить слово „эвакуация“ и повторить правила безопасной сдачи" , — написал он в Twitter.

Подоляк также напомнил, о действиях властей РФ, когда украинская сторона настаивала на эвакуации украинцев из восточных городов, преднамеренно уничтоженных авиацией и тяжелой артиллерией.

Ранее в украинской разведке сообщали, что наступление украинской армии положительно повлияет на обмен военнопленными с Россией, поскольку благодаря операции ВСУ обменный фонд Украины только пополняется.