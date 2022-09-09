CNN: Пентагон впервые назвал контрнаступлением действия ВСУ на юге Украины

В Министерстве обороны США впервые назвали контрнаступлением продвижение защитников Украины вперед в Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 9 сентября.

Представительница Пентагона Саша Бейкер заявила, что контрнаступление показало, как ВСУ «творчески» интегрируют военный потенциал, переданный США и другими странами, в свои операции. Она сказала, что в США внимательно следят за ходом контрнаступления и в последние несколько дней видели «некоторые обнадеживающие признаки».

"Но, опять-таки, россияне — это серьезный противник, и впереди долгая битва" , — добавила она.

CNN обращает внимание, что до этого Министерство обороны США, в том числе глава ведомства Ллойд Остин, не называло действия ВСУ на юге Украины контрнаступлением.

Вечером 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил это.

"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед" , — сказал он 9 сентября.

Позже Зеленский объявил, что защитники Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.