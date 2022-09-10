Блинкен: РФ использует энергетический шантаж из-за провала на поле боя

Президент России Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам давления, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС. Россия не достигает своих целей в поле боя, сообщает Новое время.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Кремль использует энергию в качестве оружия против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.

"Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться" , – отметил Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, которые столкнулись с непомерными расходами на отопление.

Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, а за 3 дня ВСУ продвинулись на 50 км.