Байден планирует отправиться в Британию на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден намерен посетить церемонию прощания королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

На вопрос журналистов, собирается ли он отбыть на похороны королевы, Байден ответил: "Да. Я еще не знаю деталей, но я полечу".

Президент США также рассказал, что пока еще не имел возможности пообщаться с новым британским монархом Чарльзом III.

Напомним, Елизавета II умерла на 96-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Теперь престол займет принц Чарльз.

К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий к Чарльзу прошлым летом.