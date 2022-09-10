ОК "Юг": ВСУ на уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу врага

ВСУ за сутки, 9 сентября, уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львовского Херсонской области. Кроме того, были ликвидированы 75 россиян, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Украинская авиация нанесла семь ударов по врагу, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.

По подтвержденным результатам «вторая армия» сократилась на 75 своих военных, 9 танков "Т-72", 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц авто-бронетехники.