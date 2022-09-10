Ливни почти по всей Украине: прогноз погоды на сегодня

Ливни почти по всей Украине: прогноз погоды на сегодня

Погода почти по всей Украине сегодня, 10 сентября будет с сильными осадками. Ливни ожидаются в ряде областей, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, сегодня будет облачно, почти по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей, умеренные, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях значительные дожди.

    Ветер юго-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с, а днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/сек.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +4 +12 градусов, днем +15 +17;
    • на западе ночью +10 +15, а днем +16 +19 градусов;
    • в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +16 +18;
    • на юге страны ночью +12 +16, а днем +20 +23 градуса;
    • в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +18.
    Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

    Погода в Киеве

    Сегодня в Киеве и области облачно, ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами шквалы до 15-20 м/с.

    Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +13 +15.

    Ливни почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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