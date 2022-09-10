Резников о выезде мужчин за границу: должны быть готовы воевать

Мужчины в Украине в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только быть призванными в армию, но и воевать, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва" , - пояснил министр.

Запрет выезда военнообязанным

Отметим, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что ФОП и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но лишь на 7 дней.

Однако как впоследствии сообщили в пресс-службе правительства, разрешение на выезд ФОПов так и не начало действовать с анонсированной даты, поскольку к премьеру Денису Шмыгалю еще не поступило соответствующее постановление.

Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам, но это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Кроме того, в Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающихся за границей.