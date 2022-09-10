Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,00 млн долларов и продал 481,97 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 474,97 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 231,36 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 096,71 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 17 334,68 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 14 237,97 млн долларов и 1 678,14 млн евро.