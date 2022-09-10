ОВА: россияне обстреляли Харьковский район, погибла женщина

Около 1 ночи на 10 сентября российские оккупационные войска обстреляли Харьковский район, по меньшей мере, одна женщина погибла, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Новой Водолаге разрушен частный дом, произошел пожар. К сожалению, погибла 62-летняя женщина…

Враг мстит за успешные действия ВСУ по увольнению Харьковщины. Поэтому вчера днем ​​массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклеи" , – сообщил он.

В Харькове ранения получили 14 гражданских, 3 из которых - дети. В Изюмском районе госпитализировали 5 человек. Кроме того, 1 человек ранен в Харьковском районе, добавил Синегубов.