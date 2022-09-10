Президент Латвии стал первым лидером, переночевавшим в Киеве с 24 февраля

Латвийский президент Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу по приезде в Киев 9 сентября, сообщает Украинская правда.

Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.

Этот визит осуществляется на фоне период сногсшибательных изменений на фронте, где ВСУ осуществляют эффективное контрнаступление на Востоке и на Юге, а частота российских ракетных атак существенно снизилась, одновременно с повышением эффективности их перехвата в областях, удаленных от линии фронта.

Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.

Как сообщалось, в пятницу после встречи с Владимиром Зеленским Эгилс Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия табличек, посвященных нескольким западным лидерам, включая его, на Аллее смелости в Киеве. 13 апреля Эгилс Левитс уже посещал Киев, став тогда одним из первых западных лидеров, приехавших в столицу Украины.