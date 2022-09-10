Моравецкий: Украина давала отпор быстрее, чем немцы принимали решение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с поставками оружия Украине и медленный отказ от российских энергоносителей, сообщает Европейская правда.

"Становится очевидным, что энергетическая политика Германии, которой всегда хвастался Берлин, в развалинах. Отказ от угольной и атомной энергетики был преждевременным, о строительстве Северного потока 1 и 2 и связанной с этим зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе" , - сказал Моравецкий.

Он также раскритиковал позицию Германии в первые месяцы российского вторжения.

"Мы изначально были уверены, что Украина борется не просто за собственное выживание, а за свободу Европы. Если Украина упадет, это будет только вопрос времени, когда Путин атакует следующую страну. Для поляков было досадно, что немцы так поздно осознали свои ошибки в энергетической политике. Путин использует трубопроводы как оружие, для него энергетическая политика инструмент ведения войны. Украина давала отпор врагу быстрее, чем немцы принимали решение" , - заявил премьер Польши.