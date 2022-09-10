Харьковская ОВА: над Балаклеей подняли украинский флаг

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли флаг Украины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Балаклея – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг. Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся" , – заявил он.

Официально освобождение Балаклеи украинскими военными подтвердил президент Украины 8 сентября. По его словам, ВСУ уволили уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.