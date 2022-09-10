МИД на фоне контрнаступления ВСУ призывает Запад увеличить поставки оружия
Предоставленное Украине вооружение помогает защитникам освобождать оккупированные территории на востоке. Поэтому партнеры должны увеличить военную помощь, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты", - отметил Николенко.
Спикер МИД призвал партнеров продолжить присылать Украине вооружение, чтобы ускорить победу.
"Победить Россию на поле боя означает обрести мир в Украине", - подчеркнул он.