МИД на фоне контрнаступления ВСУ призывает Запад увеличить поставки оружия

Предоставленное Украине вооружение помогает защитникам освобождать оккупированные территории на востоке. Поэтому партнеры должны увеличить военную помощь, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты" , - отметил Николенко.

Спикер МИД призвал партнеров продолжить присылать Украине вооружение, чтобы ускорить победу.