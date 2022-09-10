Испанская армия будет учить украинских военных

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет испанское издание El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что обучение будет проходить в Сарагосе.

Как это делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

Ранее сообщалось, что Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десятков тысяч солдат.