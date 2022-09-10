Испанская армия будет учить украинских военных
Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных, сообщает Европейская правда.
Об этом пишет испанское издание El Mundo.
"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что обучение будет проходить в Сарагосе.
Как это делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.
Ранее сообщалось, что Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десятков тысяч солдат.