ОК "Юг": ВСУ продвинулись на некоторых участках до нескольких десятков километров
Во время контрнаступления украинские военные продвинулись на некоторых участках на юге от двух до нескольких десятков километров, сообщает Новое время.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров. И скоро мы сообщим и те населенные пункты, которые радостно встречают наших бойцов", — сказала она.
Комментируя сообщения о перебрасывании 1300 "кадыровцев", которые должны стать усилением для армии РФ в Херсонской области, в ОК Юг заявили, что это фиксируют, но пока оккупанты достаточно далеко. По словам Гуменюк, они осознают силу контроля ВСУ — он полностью охватывает правый берег Днепра и немного левый.
"Они пытаются держаться подальше, чтобы не попадать в зону этого поражения. Те резервы, которые сейчас оказываются на правом берегу и подтягиваются искусственно созданными переправами — баржа, буксир, катер — "ЛНР/ДНР", которым 55-60 лет", — рассказала она.
Гуменюк говорит, что от них отказываются даже подразделения, которые они приходят усиливать.