Минобороны заявило о планах на трехуровневую ПВО: что известно

В Украине планируют разработать трехуровневую систему в сфере ПВО/ПРО. Этот вопрос был одним из важнейших во время заседания министров обороны стран-партнеров "Рамштайн-5", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Алексея Резникова.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных Сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил партнерам" , - написал Резников.

По его словам, кроме поднимаемого вопроса по сфере ПВО/ПРО, не мало важно и то, что Украина уже получила от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

"Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение относительно комплексов NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только через 4,5 месяца" , - пишет Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина получила уже сотни единиц 105-мм и 155-мм артиллерии и боеприпасы для них.

"Только 155-мм калибра у нас 7 типов пушек и САУ. Украинские воины наводят ужас на врага с помощью точных и неотразимых ударов M142 Himars, M270 MLRS и MARS II. Ракеты HARM уже оставляют врага без радаров" , - отмечает Резников.

Кроме того, он обратил внимание, что компанию украинским "Нептунам" составили ракеты Harpoon и подчеркнул важную вещь, между "Рамштаном-4", который состоялся в июле, и "Рамштайном-5" прошло 50 дней, а за этот период наши американские партнеры объявили 5 пакетов безопасности на общую сумму почти 5,5 млрд долларов.

"Раммштайн-5"

Напомним, 8 сентября на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины. Более 50 стран обсуждали военную помощь, в том числе на долгосрочную перспективу.

Среди главного - США объявили о стратегии долговременной поддержки, НАТО пообещало "зимний пакет", Германия заявила о помощи обучению по разминированию, а Норвегия объявила о передаче 160 ракет.