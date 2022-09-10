Минфин: Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР

Кабинет министров принял решение о привлечении дополнительного финансирования в размере 530 млн долларов в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минифина.

По данным министерства, кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании. Срок погашения кредита-19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть займа).

"Средства будут направлены на оплату труда работников бюджетной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПО, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное" , - говорится в сообщении.

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств составляет 7,3 млрд долларов. Цель данного проекта - поддержка устойчивой способности правительства Украины проводить административную деятельность и предоставлять услуги для выполнения основных государственных функций на национальном и региональном уровнях.