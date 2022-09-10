Зеленский поговорил по телефону с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении президента Украины в Twitter.

Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос о запрете виз для россиян. Также много времени было уделено кризису на Запорожской АЭС.

"Наша позиция заключается в том, что единственный способ оградить Европу от ядерной катастрофы – это демилитаризовать станцию" , - подчеркнул президент Украины.

Напомним, что ранее Макрон назвал единственный способ восстановления безопасности на Запорожской АЭС. По его словам, для этого необходимо вывести оккупационные войска.