Макрон и Трасс впервые созвонились и обсудили войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В ходе беседы политики обсудили войну в Украине, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

"Связи между нашими народами исторические. Мы их усилим. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут среди наших общих приоритетов" , - подчеркнул президент Франции.

Ранее также стало известно, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.