Салливан: Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на онлайн-встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Китай выдвинул ряд нейтральных принципов, чтобы представить, что он не принимает чью-то сторону в конфликте. Но, конечно же, в течение последних шести месяцев он оказывает дипломатическое прикрытие России во всех формах. И поэтому приходится считать Китай страной, которая больше находится в российском лагере, когда речь идет о вторжении в Украину" , - отметил он.

По его мнению, остальной мир должен обратить на это внимание.

"Конечно, страны Европы обратили на это внимание в плане материальной поддержки России в ее вторжении. Мы не видели, чтобы Китай поставлял военную технику, что нас беспокоило. Мы не видели серьезного политического решения (китайцев, - ред.) систематически нарушать санкции США и наш экспортный контроль. Но нас беспокоит углубление экономических связей между Китаем и Россией и шаги, которые Китай предпринимает для предоставления товаров и услуг России. Это то, что нас беспокоит" , - добавил Салливан.

Напомним, в августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Пекин продолжает поддерживать нейтралитет в отношении войны России против Украины. И на данный момент его это устраивает.

В то же время известно о тесном сотрудничестве России и Китая. В частности, последний закупает природный газ со скидкой в 50%.