Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили в субботу поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщения Энтони Бинкена и Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

Урсула фон дер Ляен поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины".

Блинкен в свою очередь отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.