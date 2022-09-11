NASA перевело "лунный" спутник в безопасный режим из-за неполадок

NASA сообщило о переводе спутника, летящего к Луне, в безопасный режим из-за неполадок, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра.

Запуск к Луне Capstone состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab.

Отправление аппарата на лунную орбиту несколько раз откладывалось – из-за дополнительных работ по подготовке.

Ранее NASA снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.