ОВА: РФ выпустила ракету по Днепру и обстреляла Никополь из "Градов"

За ночь россияне ударили по Днепру и Никополю, четыре человека получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

На центр города Днепра россияне направили ракету. Отмечается, что ударили прямо по жилому кварталу. Раненый 72-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице, их состояние средней тяжести. Изувечены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также россияне обстреляли Марганецкую общину, но там, предварительно, без раненых и разрушений.