NYT: США назвали успехи ВСУ на востоке важнейшими достижениями Украины

Успехи ВСУ на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, однако пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти результаты, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечено, что есть признаки того, что нынешнее наступление может являться ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

NYT пишет, что нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению.

Сообщается, что решение рекламировать свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют американские спецназовцы, тренирующие украинцев с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Высокопоставленные чиновники США отказались сообщить, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали Соединенные Штаты. Но один чиновник сказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

По словам бывшего высшего командующего армией США в Европе Фредерика Б. Ходжеса, недавний успех ВСУ указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году.

Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой сказал, что контрнаступление украинских военных продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.

Тем не менее, как указывает издание, нынешние официальные лица США в субботу, 10 сентября, были сдержанны, заявив, что еще рано определять, смогут ли украинские военные продолжать наступление.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.

Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея и Купянск.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября ВСУ освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.