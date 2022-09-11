Энергоатом: Запорожская АЭС полностью остановлена

Работа Запорожской АЭС полностью остановлена. В ночь на воскресенье, 11 сентября, от электросетей был отключен 6-й энергоблок, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной энергетической компании (НАЭК) "Энергоатом".

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переведению в холодное состояние" , — говорится в сообщении.

Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодный останов, объяснили в "Энергоатоме".

Там отметили, что в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

В "Энергоатоме" добавили, что предпринимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.