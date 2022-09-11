Британская разведка: РФ умышленно лжет о вывозе зерна из Украины

Россия осуществляет сознательную кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление своему вторжению в нее, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Британии, обнародованном в воскресенье.

Эрдоган согласился с Путиным, что зерно из Украины "идет в богатые страны, а не в бедные"

Там напоминают, что 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена ​​в страны ЕС.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии" , – отмечают в британской разведке.

По ее оценке, украинские войска за последние сутки продолжали добиваться значительных успехов в Харьковской области. Там тоже считают, что Россия, вероятно, вывела подразделения из региона, в то же время говорят о боях вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм.

Напомним, что, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам". Также он заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Кулеба отметил, что возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на рынке продовольствия.