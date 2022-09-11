Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ сообщил о гибели 400 российских военных, а также уничтожении трех самолетов и одного вертолета оккупантов.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 52 650 (+400) человек ликвидировано;
- танков – 2154 (+18);
- боевых бронированных машин – 4617 (+33);
- артиллерийских систем – 1263 (+4);
- РСЗО – 311;
- средств ПВО – 162;
- самолетов – 242 (+3);
- вертолетов – 213 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);
- крылатых ракет – 216 (+1);
- кораблей/катеров – 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);
- специальной техники – 117 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.