Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о гибели 400 российских военных, а также уничтожении трех самолетов и одного вертолета оккупантов.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 52 650 (+400) человек ликвидировано;

танков – 2154 (+18);

боевых бронированных машин – 4617 (+33);

артиллерийских систем – 1263 (+4);

РСЗО – 311;

средств ПВО – 162;

самолетов – 242 (+3);

вертолетов – 213 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);

крылатых ракет – 216 (+1);

кораблей/катеров – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);

специальной техники – 117 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.