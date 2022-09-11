Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о гибели 400 российских военных, а также уничтожении трех самолетов и одного вертолета оккупантов.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52 650 (+400) человек ликвидировано;
  • танков – 2154 (+18);
  • боевых бронированных машин – 4617 (+33);
  • артиллерийских систем – 1263 (+4);
  • РСЗО – 311;
  • средств ПВО – 162;
  • самолетов – 242 (+3);
  • вертолетов – 213 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);
  • крылатых ракет – 216 (+1);
  • кораблей/катеров – 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);
  • специальной техники – 117 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.

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