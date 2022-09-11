Мэр: оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту Краматорска Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города" , – написал он.

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

В Донецкой области оккупанты за сутки убили десять мирных жителей, еще 19 ранены, сообщили в областной военной администрации.