Мэр: оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300
В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту Краматорска Донецкой области, сообщает Новое время.
Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Последствия ночного ракетного удара С-300 по Краматорску. Россия продолжает уничтожать промышленность нашего города", – написал он.
В Донецкой области оккупанты за сутки убили десять мирных жителей, еще 19 ранены, сообщили в областной военной администрации.