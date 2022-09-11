Зеленский: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Военные из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили от оккупантов пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщает Новое время.

Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще один освобожденный населенный пункт. Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям" , — написал глава государства в соцсетях.

1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.