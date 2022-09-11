Воздушные силы: дальние бомбардировщики РФ ударили по Украине

Россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации, данные уточняются, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства", – сообщил он.

Информация о взрывах нуждается в подтверждении, отметил спикер.

"Угроза никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками. К сожалению, пока достать эти самолеты средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", – добавил Игнат.