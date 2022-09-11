В Германии произошло сильнейшее с 2004 года землетрясение

На юго-западе Германии в субботу зафиксировали землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера – это самое мощное землетрясение в стране с 2004 года, сообщает Европейская правда.

Эпицентр землетрясения возник во Франции, но задел также Германию и Швейцарию. Подземные толчки ощутили жители некоторых районов земель Баден-Вюрттемберг, Саарланд, Рейнланд-Пфальц и Бавария.

Сейсмологи не видят оснований для масштабных разрушений, хотя некоторые жители Германии сообщили о трещинах в стенах.

В ночь на воскресенье были зафиксированы афтершоки (подземные толчки, следующие за землетрясением) силой 3,1 балла, эпицентр которых расположен у субботнего землетрясения.

Последнее землетрясение подобной силы – 4,9 балла по шкале Рихтера – в Германии фиксировали еще в 2004 году в городе Вальдкирх земли Баден-Вюрттемберг. Тогда он также не вызвал значительных разрушений, но был более масштабным.