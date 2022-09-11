ОВА: ВСУ освободили Песчаное Луганской области

В воскресенье, 11 сентября, ВСУ освободили от российских оккупантов село Песчаное Старобельского района Луганской области. В населенном пункте уже развевается украинский флаг, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Село Песчаное, Старобельский район утро 11 сентября 2022 года. У нас лучшие люди… умеют ждать и не терять веры" , — написал он, опубликовав фото украинского флага, который подняли над населенным пунктом.

Ранее Гайдай сообщил, что жители Лисичанска уже могут видеть ВСУ на окраине Лисичанска. В то же время, по его словам, россияне и коллаборанты массово покидают территорию Луганской области.