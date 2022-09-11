Глава Еврокомиссии: украинцы борются за свое будущее, ЕС поможет с восстановлением

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС поможет восстановить Украину на пути в Европейский Союз, сообщает Новое время.

Об этом она написала в Twitter.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России. Мы поможем восстановить Украину как свободную, современную страну на пути к ЕС" , — говорится в сообщении.

В начале июля на конференции в Лугано был представлен план восстановления Украины. По подсчетам украинского правительства, чтобы оправиться от войны, Украине нужно минимум $750 млрд, десять лет интенсивного марафона реформ и офисы европейских кураторов по всему миру.