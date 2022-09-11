Энергоатом: российские ракеты снова упали неподалеку от Южноукраинской АЭС

В воскресенье, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел Вознесенска Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ приостановили захватчиков" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российская армия ударила 11 сентября по Вознесенску Николаевской области. В городе после взрывов заметили дым. Пострадали два человека.