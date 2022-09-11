Премьер-министр: Греция не намерена передавать Украине ЗРК С-300

Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, так как они необходимы для обороны страны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Об отправке в Украину ЗРК С-300 не может быть и речи. Любая поддержка Украины не будет осуществляться в ущерб обороноспособности Греции" , - подчеркнул премьер-министр.

Политик также напомнил, что Греция готова передать Украине гусеничные БМП-1 советского производства, но намерена получить им на замену от Германии Marder1A3. По его словам, переговоры о возможном обмене все еще продолжаются.

Ранее стало известно, что Греция стала одним из главных перевозчиков зерна из Украины. Примерно 30% судов, взявших на себя перевозки продовольствия, представляют интересы Греции.

Также сообщалось, что Греция может предоставить Украине до 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1. Поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка более новыми машинами из Германии.