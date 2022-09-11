Стефанишина объяснила, от чего зависит вступление Украины в ЕС

Украина может не попасть в ЕС до 2024 года.﻿ Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Если бы это решение зависело исключительно от Украины, то я могла бы спрогнозировать, что в 2024 году Украина могла бы начать присоединяться к ЕС. Но это зависит не только от Украины. Даже если мы выполним соглашение об ассоциации, даже если мы выполним все 7 рекомендаций и начнем переговоры о членстве, на каждом этом этапе нам нужно будет мобилизовать единство 27 стран ЕС, и для начала переговоров, и для завершения переговоров, и для присоединения к ЕС, для открытия финансирования внутреннего" , - рассказала она.

По словам Стефанишиной, это означает, что тот опыт по получению статуса кандидата, который Украина должна повторять много раз в течение всего периода до присоединения к ЕС.