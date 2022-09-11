В Черногории предлагают отменить безвиз для россиян

Черногория как кандидат в члены Евросоюза должна поддержать визовые ограничения, которые вводят против граждан России, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Глава МИД уверен, что Черногория должна быть на стороне ЕС, даже когда речь идет о санкциях против России. Поэтому министр предлагает правительству отменить безвизовый режим с РФ.

"Черногория является преданным партнером Европейского союза, и наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор" , - сказал Кривокапич.

Стоит отметить, что между Черногорией и Россией с 2008 года действует соглашение о безвизовых поездках. Договоренность была принята для развития туризма. Россияне могут въехать в Черногорию и находиться в течение 90 дней.

Напомним, Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение начнет действовать с 12 сентября этого года.