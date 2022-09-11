Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Он также осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

Также сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, что вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В ходе беседы политики обсудили войну в Украине.

Ранее также стало известно, что вчера Зеленский созвонился с Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.