Массовое отключение света в областях: что говорят в "Укрэнерго"

Россияне вечером 11 сентября обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. В результате чего возникли перебои со светом в ряде областей, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Пожары, которые вспыхнули в результате обстрелов, сейчас ликвидируются подразделениями ГСЧС. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи" , - заявили в компании "Укрэнерго".

Как отметили в "Укрэнерго", ремонтные работы на поврежденных магистральных объектах начнутся после того, как потушат пожары.

"Все ремонты будут выполняться в кратчайший срок, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов" , - пообещали в компании.

Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявляли о российских ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, перебои со светом повлияли на курсирование поездов. "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке ряда рейсов.