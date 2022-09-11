Если нет мобильной связи. Украинцам объяснили, как включить внутренний роуминг

Сегодня, 11 сентября, вечером у части украинцев может отсутствовать мобильная связь после ряда ударов россиян по объектам инфраструктуры. В этом случае можно воспользоваться внутренним роумингом, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов напомнил, что для того, чтобы включить внутренний роуминг, необходимо отключить в телефоне автовыбор сети.

Если у вас смартфон на Android, то необходимо перейти во вкладку "настройки" - "мобильная связь (подключение)" - "оператор".

Для смартфонов на IOS: "параметры" - "сотовые данные" - "выбор сети".

Затем необходимо найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, то нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

После выбора сети необходимо проверить возможность звонков или отправки СМС.